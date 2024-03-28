Разница есть: как варить яйца на Пасху

Пасха – особое время для каждого христианина. В этот праздник принято освящать корзину с различными продуктами. Яйца, пасха, хрен, колбаска – обязательные блюда этого праздника.

Яйца как символ возрождения и новой жизни являются непременной частью пасхального стола. Однако для того, чтобы поставить их в корзину или потом на стол, они должны быть идеальным. Как достичь этого результата – читайте в материале Вкусно 24.

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Почему на Пасху готовят яйца

По поверью яичная скорлупа напоминает пещеру, где Иисус был похоронен. Растрескавшаяся скорлупа – его воскресения из мертвых. В христианской традиции яйцо символизирует преодоление смерти, торжество жизни и благополучия.

Особое блюдо / Фото unsplash

Как правильно сварить яйца

Для начала следует наполнить кастрюлю водой настолько, чтобы она покрывала яйца на 2 – 3 сантиметра. Доведите воду до кипения на среднем огне и всыпьте соль или соду. Уменьшите огонь и положите яйца в кастрюлю.

Это можно делать с помощью ложки или шумовки. Для того, что яйца сварились, но не стали резиновыми, варите их не более 10 минут. После этого времени снимите их с огня и обязательно залейте холодной водой.

Секреты вкусных яиц

Для того чтобы яйца были легко чистились, добавьте ложку соды в воду перед варкой. Чтобы избежать трещин скорлупы, добавьте в воду немного уксуса или лимонного сока.

Эксперименты с окрашиванием

Пасха также известна своими яркими и разнообразными яичными красками. Вы можете испытать различные природные красители, например, лук, куркуму или различные фрукты и овощи.

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