Идеальным дополнением к такому меню являются рулетики из ветчины, паштет и свинина с яблоками. Эти блюда порадуют вас не только вкусом, но и простотой приготовления.
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Рулетики с ветчиной и яичной пастой
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую, почистите и измельчите.
- Сыр натрите на терке среднего размера.
- В миске смешайте яйца, сыр, майонез, хрен, сметану и измельченный лук.
- Приправьте солью и перцем.
- Положите ложку яичной пасты на каждый кусочек ветчины.
- Сверните ветчину в рулет и обвяжите луком.
- По желанию украсьте рулеты полосками красного перца.
Жареная свинина
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Поместите горчицу, мед и 2 столовые ложки масла в миску. Добавьте специи.
- Мясо тщательно смажьте маринадом. Поставьте в холодильник минимум на несколько часов.
- По истечении этого времени достаньте мясо из холодильника и обжарьте его со всех сторон на разогретой сковороде.
- Переложите свинину в смазанную маслом форму для запекания. Туда же добавьте нарезанный лук. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Полейте яблочным соком (время от времени следует повторять действие).
- Яблоки почистите от кожуры и нарежьте на более мелкие кусочки. Добавить сахар, гвоздику и немного воды.
- Тушите 5 минут в глубокой сковороде.
- Через полчаса запекания добавьте к зажарке яблоки.
- Также добавьте розмарин. Выпекайте еще 20 минут.
Пасхальный паштет
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Лук и чеснок почистите, затем измельчите и обжарьте на сливочном масле.
- Когда овощи зарумянятся, добавьте свиной фарш. Жарьте все, пока мясо не зарумянится.
- Очищенную печень варите около 10 минут, затем хорошо остудите.
- Копченый бекон нарежьте небольшими кубиками.
- Печень и мясо с овощами пропустить через мясорубку. Добавьте панировочные сухари, яйца и молоко, приправьте орегано, солью и перцем и майораном.
- Все тщательно перемешайте.
- Переложите готовую смесь для паштета на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа.
- По истечении этого времени выньте паштет из духовки, выложите на тарелку и отставьте остывать.