Лиза Глинская рассказывает о важности использования куриных яиц в выпечке и о тех моментах, когда их можно заменить.

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Итак, начнем из состава куриного яйца. Яйцо состоит из белка и желтка. Белок – это и есть яичный белок, а в желтке функция замены жира.

Использование в десерте целого яйца формирует структуру выпечки и ее упругость – белок сгущается при нагревании, яйца затвердевают. Важно использовать яйца в сдобе, ведь там много сливочного масла, а ему свойственно ослаблять действие глютена – тесто теряет структуру.

Яйца поднимают и разрыхляют выпечку – белок при взбивании обогащается кислородом и образует устойчивую пену и поднимает тесто.

Яйца придают выпечке аромат, цвет и насыщенность – чем больше яиц, тем тесто будет более яичного вкуса и аромата.

Функции белка в выпечке

Яйца добавляют выпечке нежности и влажности.

С помощью яичного белка выпечка наполняется кислородом, светлеет и получается более рыхлой. Из них готовят бисквиты, суфле, меренги и муссы.

Белок связывает и уплотняет мучные изделия, сохраняет эластичность выпечки во время приготовления и после него.

Поскольку яичные белки содержат много воды и не содержат жира – они сушат выпечку. Бисквит на одних белках (без жира) выйдет "резиновым".

Функции желтка в выпечке