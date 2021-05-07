Ліза Глінська розповідає про важливість використання курячих яєць у випічці та про ті моменти, коли їх можна замінити.

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Отже, розпочнемо зі складу курячого яйця. Яйце складається з білка та жовтка. Білок – це і є яєчний білок, а у жовтка функція заміни жиру.

Використання в десерті цілого яйця формує структуру випічки та її пружність – білок загущується при нагріванні, яйця тверднуть. Важливо використовувати яйця у здобі, адже там багато вершкового масла, а йому властиво послаблювати дію глютену – тісто втрачає структуру.

Яйця підіймають та розпушують випічку – білок при збиванні збагачується киснем та утворює стійку піну, що й підіймає тісто.

Яйця надають випічці аромат, колір та насиченість – чим більше яєць, тим тісто буде більш яєчного смаку та аромату.

Функції білка у випічці

Яйця додають випічці ніжності та вологості.

За допомогою яєчного білка випічка наповнюється киснем, світлішає та виходить більш пухкою. З них готують бісквіти, суфле, меренги та муси.

Білок зв'язує та ущільнює мучні вироби, зберігає еластичність випічки під час приготування та після нього.

Оскільки яєчні білки містять багато води і не містять жиру – вони сушать випічку. Бісквіт на одних білках (без жиру) вийде "гумовим".

Функції жовтка у випічці