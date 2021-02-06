Вкусный и быстрый завтрак – яйцо пашот. Как правильно приготовить – рассказывает украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, выпускник французской школы Le Cordon Blue Евгений Клопотенко.

Яйцо пашот – традиционное блюдо французской кухни. Обычно готовится способом пашот – погружением разбитого яйца в горячую воду при температуре ниже от точки кипения.

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Существует множество техник, но нет одного правила. Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления.

Как приготовить яйцо пашот

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– вода;

– соль.

Важно! Правильная температура воды и свежесть яйца.

Для приготовления поставьте кастрюлю с водой на огонь. Разбейте яйцо в миску, выложите в кипящую воду, аккуратно перемешивая венчиком воду, создайте "воронку", выложите яйцо, добавьте соль, варите в течение 2 минут. Выложите на тарелку. Подавайте с хлебом или овощами. Приятного аппетита!

Яйцо пашот – рецепт от Евгения Клопотенко в видео: