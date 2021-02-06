Как приготовить яйцо пашот: советы от Евгения Клопотенко
Вкусный и быстрый завтрак – яйцо пашот. Как правильно приготовить – рассказывает украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, выпускник французской школы Le Cordon Blue Евгений Клопотенко.
Источник:klopotenko.com
Яйцо пашот – традиционное блюдо французской кухни. Обычно готовится способом пашот – погружением разбитого яйца в горячую воду при температуре ниже от точки кипения.
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Существует множество техник, но нет одного правила. Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления.
Как приготовить яйцо пашот
Важно! Правильная температура воды и свежесть яйца.
- Для приготовления поставьте кастрюлю с водой на огонь.
- Разбейте яйцо в миску, выложите в кипящую воду, аккуратно перемешивая венчиком воду, создайте "воронку", выложите яйцо, добавьте соль, варите в течение 2 минут.
- Выложите на тарелку. Подавайте с хлебом или овощами. Приятного аппетита!
Яйцо пашот – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:
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