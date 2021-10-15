Выбрасывать продукты – непозволительная роскошь. Но и покупать бананы каждый день – не слишком эффективная трата времени. Выход – попытаться растянуть свежесть фрукта на максимально долгий период. Для этого существуют интересные способы, которые стоят того, чтобы их воплотили в жизнь.

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Банан – замечательный перекус и дополнение к десертам / Фото Unsplash

Холодное место

Хранить бананы в прохладе – простой и очевидная совет. Настолько, что очень многие люди им пренебрегают. Это базовый шаг, который надо делать постоянно.

Отдельно от других фруктов

Очень много фруктов выделяют этилен, который "помогает" бананам созревать. Если нет цели быстро сделать зеленые бананы пригодными для потребления – их следует хранить отдельно.

Оберните стебли фольгой

Как мы уже знаем, в созревании банана виноват этилен. Если обернуть стебли банана, то замедлим его выделение, а значит – продлим срок свежести фрукта.

Выдавите цитрусовые на очищенный банан

Довольно часто после праздничного стола у нас остается много порезанных кусочков банана. Чтобы они не темнели и сохраняли свежий вид – смочите их соком цитрусовых.

Замораживание

После замораживания срок хранения банана увеличивается, но перед этим его следует очистить. Возьмите контейнер, положите в него нарезанный банан, поставьте в морозилку – и беспокоиться о его хранения уже не надо.