Викидати харчі – недозволена розкіш. Але й купувати банани кожного дня – не надто ефективна трата часу. Вихід – спробувати розтягнути свіжість фрукту на максимально довгий період. Для цього існують цікаві способи, які вартують того, щоб їх втілили у життя.

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Банан – чудовий перекус та доповнення до десертів / Фото Unsplash

Холодне місце

Зберігати банани у прохолоді – проста та тривіальна порада. Настільки, що дуже багато людей нею нехтують. Це базовий крок, який треба робити постійно.

Окремо від іних фруктів

Дуже багато фруктів виділяють етилен, який "допомагає" бананам дозрівати. Якщо немає мети швидко зробити зелені банани придатними для вжитку – їх слід зберігати окремо.

Обгорніть стебла фольгою

Як ми вже знаємо, у дозріванні банана винен етилен. Якщо обгорнути стебла банана, то ми уповільнимо його вивільнення, а відтак – продовжимо термін свіжості фрукта.

Видавіть цитрусові на очищений банан

Доволі часто після святкового столу в нас залишається багато порізаних шматочків банану. Аби вони не темніли та зберігали свіжий вигляд – змочіть їх соком цитрусових.

Заморожування

Після заморожування термін зберігання банану збільшується, але перед цим його варто очистити. Візьміть контейнер, покладіть в нього нарізаний банан, поставте у морозилку – і турбуватися про його зберігання вже не треба.