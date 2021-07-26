Какая медуза на вкус: бердянский шеф-повар создал уникальные блюда

Новостные ленты переполнены информацией и видео нашествия медуз на Азовском море. В Бердянске попытались спасаться от морских животных по-своему – создали из них несколько уникальных блюд.

Городские власти курортных городов борются с медузами в разнообразный образ: их закапывают в ямы, устанавливают специальные сетки, вывозят строительной техникой. Бердянский шеф-повар Никита Смаковский нашел другой выход – приготовил из мяса медузы два блюда по собственному рецепту: тартар и салат по-китайски. Что вышло из попытки создать новый местный деликатес – читайте ниже.

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Медузы – морские животные, которые имеют студенистое тело, состоящее из шапки в форме зонта и щупальцев. Их мясо часто используют в приготовлении различных блюд в азиатских странах. Из медуз готовятся салаты, суши, лапша, основные блюда и даже мороженое. Существуют различные методы приготовления медуз.

Хорошо известные морские животные​ / Фото Unsplash

В Украине не распространена культура приготовления медуз, однако в Азовском море есть два вида медуз, которые можно употреблять в пищу: аурелия и корнерот. По словам шеф-повара, необходимо убрать из медузы все токсичные вещества и щупальца. Главный деликаес – так называемый "зонтик", ее верхушка.

Уникальная блюдо / Фото О, Море.Сity

Бердянский шеф-повар Никита Смаковский отмечает, что дома такое блюдо готовить опасно. Если неправильно отделить съедобную часть от токсичных веществ и съесть мясо медузы – это может угрожать жизни.

Кулинарный эксперимент / Фото О, Море.Сity

Мясо медузы – это небольшая часть белка и вода. Участники эксперимента попробовали салат из медуз и тартар. На их вкус медуза оказалась похожей на холодец. Также они отметили, что медуза не имеет выраженного привкуса и на вкус как желе из морской воды. Мясо очень мягкое его следует сочетать с различными соусами и ингредиентами: авокадо, луком, сельдереем, икрой, огурцом.