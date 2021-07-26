Міська влада курортних міст бореться із медузами у різноманітний спосіб: їх закопують у ями, встановлюють спеціальні сітки, вивозять будівельною технікою. Бердянський шеф-кухар Микита Смаковський знайшов інший вихід – приготував з м'яса медузи дві страви за власним рецептом: тартар і салат по-китайськи. Що вийшло зі спроби створити новий місцевий делікатес – читайте нижче.

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Медузи – морські тварини, які мають драглисте тіло, що складається з шапки у формі парасолі та щипальців. Їх м'ясо часто використовують у приготуванні різноманітних страв в азіатських країнах. З медуз готуються салати, суші, локшини, основні страви й навіть морозиво. Існують різні методи приготування медуз.

Добре знані морські тварини / Фото Unsplash

В Україні не поширена культура приготування медуз, проте в Азовському морі є два види медуз, які можна вживати в їжу: аурелія та корнерот. За словами шеф-кухаря, необхідно забрати з медузи всі токсичні речовини й мацаки. Головний смаколик – так звана "парасолька", її вершечок.

Унікальна страва / Фото О, Море.Сity

Бердянський шеф-кухар Микита Смаковський зазначає, що вдома таку страву готувати небезпечно. Якщо неправильно відділити їстівну частину від токсичних речовин та з'їсти м'ясо медузи – це може загрожувати життю.

Кулінарний експеримент / Фото О, Море.Сity

М'ясо медузи – це невелика частина білка і вода. Учасники експерименту скуштували салат з медуз та тартар. На їх смак медуза виявилася схожою на холодець. Також вони зазначили, що медуза не має вираженого присмаку та смакує як желе з морської води. М'ясо дуже м'яке його варто поєднувати із різноманітними соусами та інгредієнтами: авокадо, цибулею, селерою, ікрою, огірком.