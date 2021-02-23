Японский хлопковый чизкейк по рецепту кондитера Лизы Глинской
Нежный, пышный и ароматный японский хлопковый чизкейк влюбит вас в себя с первого кусочка!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом легкого и воздушного десерта – известный японский хлопковый чизкейк.
Читайте также Как приготовить домашние гедза: рецепт японских пельменей со свининой
Лиза Глинская рассказывает обо всех секретах в приготовлении десерта, чтобы мы могли приготовить его дома с легкостью.
Рецепт рассчитан на форму 18 сантиметров в диаметре и высотой в 6 сантиметров.
Как приготовить японский чизкейк
- У кондитера круглая форма без дна, поэтому следует выложить его из нескольких слоев фольги и зафиксировать снаружи на бортах. В середину формы поместите две полоски из пергамента, чтобы легко вынуть готовый бисквит после приготовления.
- Переложите готовую круглую форму в керамический поддон, ведь чизкейк будет выпекаться на паровой бане.
- Разогрейте духовку до 120 градусов.
- Соедините цедру апельсина с молоком и прогрейте до образования пара.
- Соедините крем-сыр с желтками и перемешайте до однородной массы. Влейте сливочное масло, процедите молоко через сито, чтобы избавиться от цедры и вымешайте массу.
- Муку и крахмал добавляйте к творожной массе через сито – обязательно перемешивайте, чтобы не было комочков.
- Белок взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Соедините обе массы и перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите тесто на чизкейк в форму, налейте в противень кипятка и отправьте выпекаться в духовке в течение 60 минут. Далее следует открыть дверь духовки на несколько секунд, снова закрыть и повысить градус выпекания чизкейка до 160 градусов еще на 20 минут.
- Не открывая дверь духовки выключите ее и оставьте чизкейк внутри еще на 30 минут.
- Достаньте десерт из формы и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Рецепт японского хлопкового чизкейка – видео:
Поделиться новостью