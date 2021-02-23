Нежный, пышный и ароматный японский хлопковый чизкейк влюбит вас в себя с первого кусочка!

Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом легкого и воздушного десерта – известный японский хлопковый чизкейк.

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Лиза Глинская рассказывает обо всех секретах в приготовлении десерта, чтобы мы могли приготовить его дома с легкостью.

Рецепт рассчитан на форму 18 сантиметров в диаметре и высотой в 6 сантиметров.

Как приготовить японский чизкейк

Ингредиенты:

– 200 г крем-сыра;

– 20 г сливочного масла;

– 60 мл молока;

– цедра апельсина;

– 40 г муки;

– 10 г кукурузного крахмала;

– 80 г желтка;

– 120 г белка;

– 80 г сахара.

У кондитера круглая форма без дна, поэтому следует выложить его из нескольких слоев фольги и зафиксировать снаружи на бортах. В середину формы поместите две полоски из пергамента, чтобы легко вынуть готовый бисквит после приготовления. Переложите готовую круглую форму в керамический поддон, ведь чизкейк будет выпекаться на паровой бане. Разогрейте духовку до 120 градусов. Соедините цедру апельсина с молоком и прогрейте до образования пара. Соедините крем-сыр с желтками и перемешайте до однородной массы. Влейте сливочное масло, процедите молоко через сито, чтобы избавиться от цедры и вымешайте массу. Муку и крахмал добавляйте к творожной массе через сито – обязательно перемешивайте, чтобы не было комочков. Белок взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Соедините обе массы и перемешайте до однородной консистенции. Выложите тесто на чизкейк в форму, налейте в противень кипятка и отправьте выпекаться в духовке в течение 60 минут. Далее следует открыть дверь духовки на несколько секунд, снова закрыть и повысить градус выпекания чизкейка до 160 градусов еще на 20 минут. Не открывая дверь духовки выключите ее и оставьте чизкейк внутри еще на 30 минут. Достаньте десерт из формы и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Рецепт японского хлопкового чизкейка – видео: