Японський бавовняний чізкейк за рецептом кондитерки Лізи Глінської
Ніжний, пишний та ароматний японський бавовняний чізкейк закохає вас у себе з першого шматочка!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом легкого та повітряного десерту – відомий японський бавовняний чізкейк.
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Ліза Глінська розповідає про всі секрети у приготування десерту, щоб ми могли приготувати його вдома з легкістю.
Рецепт розрахований на форму 18 сантиметрів у діаметрі та висотою у 6 сантиметрів.
Як приготувати японський чізкейк
- У кондитерки кругла форма без дна, тому слід викласти його з декількох шарів фольги та зафіксувати зовні на бортах. В середину форми помістіть дві полоски з пергаменту, щоб легко вийняти готовий бісквіт після приготування.
- Перекладіть готову круглу форму в керамічний піддон, адже чізкейк буде випікатись на паровій бані.
- Розігрійте духовку до 120 градусів.
- З'єднайте цедру апельсина з молоком та прогріваємо до утворення пари.
- З'єднайте крем-сир з жовтками та перемішайте до однорідної маси. Влийте вершкове масло, процідіть молоко через сито, щоб позбутись цедри та вимішайте масу.
- Борошно та крохмаль додавайте до сирної маси через сито – обов'язково перемішуйте, щоб не було грудочок.
- Білок збийте з цукром до стійких піків. З'єднуємо обидві маси та перемішуємо до однорідної консистенції.
- Викладіть тісто на чізкейк у форму, налийте в деко кип'ятку та відправте випікатись в духовці протягом 60 хвилин. Далі слід відкрити двері духовки на кілька секунд, знову закрити та підвищити градус випікання чізкейку до 160 градусів ще на 20 хвилин.
- Не відкриваючи двері духовки виключіть її та залишіть чізкейк всередині ще на 30 хвилин.
- Дістаньте десерт з форми та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт японського бавовняного чізкейка – відео:
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