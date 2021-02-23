Ніжний, пишний та ароматний японський бавовняний чізкейк закохає вас у себе з першого шматочка!

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом легкого та повітряного десерту – відомий японський бавовняний чізкейк.

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Ліза Глінська розповідає про всі секрети у приготування десерту, щоб ми могли приготувати його вдома з легкістю.

Рецепт розрахований на форму 18 сантиметрів у діаметрі та висотою у 6 сантиметрів.

Як приготувати японський чізкейк

Інгредієнти:

– 200 г крем-сиру;

– 20 г вершкового масла;

– 60 мл молока;

– цедра апельсину;

– 40 г борошна;

– 10 г кукурудзяного крохмалю;

– 80 г жовтка;

– 120 г білка;

– 80 г цукру.

У кондитерки кругла форма без дна, тому слід викласти його з декількох шарів фольги та зафіксувати зовні на бортах. В середину форми помістіть дві полоски з пергаменту, щоб легко вийняти готовий бісквіт після приготування. Перекладіть готову круглу форму в керамічний піддон, адже чізкейк буде випікатись на паровій бані. Розігрійте духовку до 120 градусів. З'єднайте цедру апельсина з молоком та прогріваємо до утворення пари. З'єднайте крем-сир з жовтками та перемішайте до однорідної маси. Влийте вершкове масло, процідіть молоко через сито, щоб позбутись цедри та вимішайте масу. Борошно та крохмаль додавайте до сирної маси через сито – обов'язково перемішуйте, щоб не було грудочок. Білок збийте з цукром до стійких піків. З'єднуємо обидві маси та перемішуємо до однорідної консистенції. Викладіть тісто на чізкейк у форму, налийте в деко кип'ятку та відправте випікатись в духовці протягом 60 хвилин. Далі слід відкрити двері духовки на кілька секунд, знову закрити та підвищити градус випікання чізкейку до 160 градусів ще на 20 хвилин. Не відкриваючи двері духовки виключіть її та залишіть чізкейк всередині ще на 30 хвилин. Дістаньте десерт з форми та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт японського бавовняного чізкейка – відео: