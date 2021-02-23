Японские гедза очень похожи на наши украинские вареники или пельмени, единственное отличие это специфические специи в фарше и метод приготовления.

Шеф-повар Сергей Денисов поделился с читателями вкусным и оригинальным рецептом японских пельменей – гедза с начинкой из фарша.

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Сергей Денисов считал во сколько ему обошлись домашние гедза – 187 гривен. А если у вас нет какого-то из заявленных ингредиентов из списка, то начинку можно приготовить из имеющихся продуктов или заменить.

Рецепт теста на гедза

Ингредиенты:

– 100 г пшеничной муки;

– 100 г муки из твердых сортов пшеницы;

– 100 г кипятка;

– соль по вашему вкусу.

Для начинки:

– фарш свиной;

– лук;

– китайский чеснок или зеленый лук;

– имбирь;

– пекинская капуста;

– чеснок;

– соевый соус;

– кунжутное масло,

– китайские 5 специй;

– саке;

– сахар;

– зелень.

Для приготовления теста на гедза просейте муку в глубокую миску через сито, чтобы не было комочков. Соедините два вида муки, щепотку соли и залейте кипятком и сначала перемешивайте ложкой, дальше замесите тесто руками. Чтобы получить нужную консистенцию теста его нужно вымешивать в течение 5 минут. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте отдохнуть. Для приготовления начинки нужно смешать предварительно измельченные ингредиенты из списка и тщательно перемешать их ложкой. Еще раз вымешиваем тесто и разделяем его на 15 кусочков Каждый кусочек следует раскатать в кружок толщиной 1 миллиметр, не тоньше, чтобы не испортить гедза. Выложите начинку на тесто, защипните и отложите в сторону. Обжарьте гедза сначала на сковороде с кунжутным маслом, или оливковым. Далее следует налить воды в сковородку и запарить гедза под крышкой 6 минут, чтобы они полностью приготовились, а вода испарилась. Если у вас есть пароварка – то готовьте их в ней. Подавайте готовые гедза с соусом из соевого соуса, кунжутного масла, специй и чили с имбирем. Приятного аппетита!

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