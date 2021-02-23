Как приготовить домашние гедза: рецепт японских пельменей со свининой
Японские гедза очень похожи на наши украинские вареники или пельмени, единственное отличие это специфические специи в фарше и метод приготовления.
Источник:инстаграм Сергея Денисова
Шеф-повар Сергей Денисов поделился с читателями вкусным и оригинальным рецептом японских пельменей – гедза с начинкой из фарша.
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Сергей Денисов считал во сколько ему обошлись домашние гедза – 187 гривен. А если у вас нет какого-то из заявленных ингредиентов из списка, то начинку можно приготовить из имеющихся продуктов или заменить.
Рецепт теста на гедза
- Для приготовления теста на гедза просейте муку в глубокую миску через сито, чтобы не было комочков. Соедините два вида муки, щепотку соли и залейте кипятком и сначала перемешивайте ложкой, дальше замесите тесто руками.
- Чтобы получить нужную консистенцию теста его нужно вымешивать в течение 5 минут. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте отдохнуть.
- Для приготовления начинки нужно смешать предварительно измельченные ингредиенты из списка и тщательно перемешать их ложкой.
- Еще раз вымешиваем тесто и разделяем его на 15 кусочков Каждый кусочек следует раскатать в кружок толщиной 1 миллиметр, не тоньше, чтобы не испортить гедза.
- Выложите начинку на тесто, защипните и отложите в сторону.
- Обжарьте гедза сначала на сковороде с кунжутным маслом, или оливковым. Далее следует налить воды в сковородку и запарить гедза под крышкой 6 минут, чтобы они полностью приготовились, а вода испарилась. Если у вас есть пароварка – то готовьте их в ней.
- Подавайте готовые гедза с соусом из соевого соуса, кунжутного масла, специй и чили с имбирем. Приятного аппетита!
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