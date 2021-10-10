Японский омлет тамаго-яки от участницы реалити-шоу "Адская кухня" Елены Охотник
Источник:Новый канал
Участница реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Елена Охотник поделилась с читателями рецептом нестандартного завтрака из яиц. Вы с легкостью можете приготовить его дома для семьи.
Яйца – популярный продукт, который хоть раз в день оказывается на нашем столе. Яйца чрезвычайно полезны для организма, они содержат белок, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов.
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Этот продукт не калорийный и питательный. Если вы любите завтракать яйцами, но вам надоела стандартная яичница, попробуйте приготовить японский омлет тамаго-яки.
Елена Охотник / Фото новый канал
Рецепт японского омлета
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Японский омлет / Фото Новый канал
– 5 шт. сырых куриных яиц;
– 2 ст. л. соевого соуса;
– 1 ст. л. рисового уксуса;
– 1 ст. л. сахара;
– масло.
Приготовление:
- Для приготовления тамаго-яки вам нужно смешать яйца венчиком до однородной консистенции, но не взбивать их.
- Процедите смесь через сито, чтобы избавиться от воздуха и белковых жилок.
- Влейте к яичной смеси соевый соус, уксус и сахар. Тщательно перемешайте.
Японский омлет / Фото Новый канал
- Разогрейте сковородку с маслом и влейте часть яичной смеси. Омлет жарится очень быстро, как только он начинает схватываться, скручиваем омлет рулетиком, но не снимаем.
- В то место, где был наш блин, наливаем еще часть массы и жарим по принципу, описанному выше.
Снова скручиваем, начиная с того места, где яйца приготовились, то есть, с отодвинутого рулета. И таким образом жарим все, – прокомментировала Елена Охотник.
- Готовый рулет переложите на доску и разрежьте на небольшие куски.
Японский омлет / Фото Новый канал
- Добавьте к омлету любимые овощи и подавайте к столу. Приятного аппетита!