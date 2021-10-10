Японский омлет тамаго-яки от участницы реалити-шоу "Адская кухня" Елены Охотник

10 октября 2021 , 14:21
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Источник:

Новый канал

Участница реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Елена Охотник поделилась с читателями рецептом нестандартного завтрака из яиц. Вы с легкостью можете приготовить его дома для семьи.

Яйца – популярный продукт, который хоть раз в день оказывается на нашем столе. Яйца чрезвычайно полезны для организма, они содержат белок, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов.

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Этот продукт не калорийный и питательный. Если вы любите завтракать яйцами, но вам надоела стандартная яичница, попробуйте приготовить японский омлет тамаго-яки.


Елена Охотник / Фото новый канал

Рецепт японского омлета

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2


Японский омлет / Фото Новый канал

Ингредиенты:
 – 5 шт. сырых куриных яиц;
 – 2 ст. л. соевого соуса;
 – 1 ст. л. рисового уксуса;
 – 1 ст. л. сахара;
 – масло.

Приготовление:

  1. Для приготовления тамаго-яки вам нужно смешать яйца венчиком до однородной консистенции, но не взбивать их.
     
  2. Процедите смесь через сито, чтобы избавиться от воздуха и белковых жилок.
     
  3. Влейте к яичной смеси соевый соус, уксус и сахар. Тщательно перемешайте.


Японский омлет / Фото Новый канал

  1. Разогрейте сковородку с маслом и влейте часть яичной смеси. Омлет жарится очень быстро, как только он начинает схватываться, скручиваем омлет рулетиком, но не снимаем.
     
  2. В то место, где был наш блин, наливаем еще часть массы и жарим по принципу, описанному выше.

Снова скручиваем, начиная с того места, где яйца приготовились, то есть, с отодвинутого рулета. И таким образом жарим все, – прокомментировала Елена Охотник.

  1. Готовый рулет переложите на доску и разрежьте на небольшие куски.


Японский омлет / Фото Новый канал

  1. Добавьте к омлету любимые овощи и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак