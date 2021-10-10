Яйца – популярный продукт, который хоть раз в день оказывается на нашем столе. Яйца чрезвычайно полезны для организма, они содержат белок, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов.

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Этот продукт не калорийный и питательный. Если вы любите завтракать яйцами, но вам надоела стандартная яичница, попробуйте приготовить японский омлет тамаго-яки.



Елена Охотник / Фото новый канал

Рецепт японского омлета

Время : 20 минут

: 20 минут Порции: 2



Японский омлет / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 5 шт. сырых куриных яиц;

– 2 ст. л. соевого соуса;

– 1 ст. л. рисового уксуса;

– 1 ст. л. сахара;

– масло.

Приготовление:

Для приготовления тамаго-яки вам нужно смешать яйца венчиком до однородной консистенции, но не взбивать их.

Процедите смесь через сито, чтобы избавиться от воздуха и белковых жилок.

Влейте к яичной смеси соевый соус, уксус и сахар. Тщательно перемешайте.



Японский омлет / Фото Новый канал

Разогрейте сковородку с маслом и влейте часть яичной смеси. Омлет жарится очень быстро, как только он начинает схватываться, скручиваем омлет рулетиком, но не снимаем.

В то место, где был наш блин, наливаем еще часть массы и жарим по принципу, описанному выше.

Снова скручиваем, начиная с того места, где яйца приготовились, то есть, с отодвинутого рулета. И таким образом жарим все, – прокомментировала Елена Охотник.

Готовый рулет переложите на доску и разрежьте на небольшие куски.



Японский омлет / Фото Новый канал