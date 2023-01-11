Яркая закуска на Старый Новый Год 2023: не устоит никто

11 января 2023, 14:10
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Валерия Велигура

Предстоит Старый Новый Год 2023, который мы ежегодно отмечаем в ночь на 14 января. Если вы празднуете этот день, приготовьте к столу яркий и сытный рулет.

Шпинатный рулет с крем-сыром, излюбленной слабосоленой рыбой станет ярким дополнением праздничного стола. Он подойдет как к новогоднему меню, так и на День рождения или другой семейный пир.

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Шпинат можно выбирать согласно сезону: зимой мороженый, летом – свежий.

Рецепт закусочного рулета со шпинатом и рыбой

  • Время: 65 минут
  • Порции: 8
Ингредиенты:
– 150 г шпината;
– 3 куриных яйца;
– 50 граммов муки;
– 200 граммов крем-сыра;
– 200 – 250 граммов слабосоленой рыбы.

Приготовление:

  • Если вы используете свежий шпинат, заливаем крутым кипятком и через минуту сливаем всю воду. Даем остыть. Если заморожен – заранее достаньте с морозилки и размораживаем несколько часов в холодильнике.
  • Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.
  • Добавляем просеянную муку и перемешиваем.

  • Белки с солью взбиваем миксером до стойких пиков и в три этапа вводим в тесто осторожно, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы масса не упала.
  • Выливаем на лист с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
  • После охлаждения покрываем слоем крем-сыра и слоем нарезанной красной рыбы (лосося, форели).
  • Плотно заворачиваем в рулет, обращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак