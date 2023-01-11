Шпинатний рулет з крем-сиром, улюбленою слабосоленою рибою стане яскравим доповненням святкового столу. Він підійде як до новорічного меню, так і на День народження чи інший родинний бенкет.
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Шпинат можна обирати згідно з сезоном: взимку морожений, влітку – свіжий.
Рецепт закусочного рулету зі шпинатом та рибою
- Час: 65 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Якщо ви використовуєте свіжий шпинат, заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути. Якщо заморожений – заздалегідь дістаньте з морозилки та розморожуємо кілька годин у холодильнику.
- Додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.
- Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.
- Білки з сіллю збиваємо міксером до стійких піків і в три етапи вводимо у тісто обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх, щоб маса не впала.
- Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром нарізаної червоної риби (лосося, форелі).
- Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.
Смачного!