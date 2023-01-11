Шпинатний рулет з крем-сиром, улюбленою слабосоленою рибою стане яскравим доповненням святкового столу. Він підійде як до новорічного меню, так і на День народження чи інший родинний бенкет.

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Шпинат можна обирати згідно з сезоном: взимку морожений, влітку – свіжий.

Рецепт закусочного рулету зі шпинатом та рибою

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Якщо ви використовуєте свіжий шпинат, заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути. Якщо заморожений – заздалегідь дістаньте з морозилки та розморожуємо кілька годин у холодильнику.
  • Додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.
  • Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.
  • Білки з сіллю збиваємо міксером до стійких піків і в три етапи вводимо у тісто обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх, щоб маса не впала.
  • Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
  • Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром нарізаної червоної риби (лосося, форелі).
  • Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.

Смачного!