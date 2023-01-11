Шпинатный рулет с крем-сыром, излюбленной слабосоленой рыбой станет ярким дополнением праздничного стола. Он подойдет как к новогоднему меню, так и на День рождения или другой семейный пир.
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Шпинат можно выбирать согласно сезону: зимой мороженый, летом – свежий.
Рецепт закусочного рулета со шпинатом и рыбой
- Время: 65 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Если вы используете свежий шпинат, заливаем крутым кипятком и через минуту сливаем всю воду. Даем остыть. Если заморожен – заранее достаньте с морозилки и размораживаем несколько часов в холодильнике.
- Добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.
- Добавляем просеянную муку и перемешиваем.
- Белки с солью взбиваем миксером до стойких пиков и в три этапа вводим в тесто осторожно, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы масса не упала.
- Выливаем на лист с пергаментом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- После охлаждения покрываем слоем крем-сыра и слоем нарезанной красной рыбы (лосося, форели).
- Плотно заворачиваем в рулет, обращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.
Приятного тебе аппетита!