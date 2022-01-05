Кутья – это блюдо, которое всегда подслащивают разными вкусностями. Мед, мак, фрукты – каждый может найти свой любимый вариант.

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Кутья занимает центральное место на столе во время празднования Рождества, поэтому блюдо должно быть не только вкусным, но и красиво выглядеть.

Рецепт кутьи с маком, орехами и вяленой вишней

Время: 24 – 30 часов

Порций: 10

Рождественское наслаждение / Фото Pinterest

Ингредиенты

500 грамм цельнозерновой пшеницы;

100 грамм мака;

2 – 3 столовые ложки меда;

75 грамм грецких орехов;

30 грамм изюма;

50 грамм вяленой вишни.

Приготовление

Хорошо промываем пшеничную крупу и заливаем водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Доводим до кипения и варим до готовности на медленном огне около часа. Постоянно снимаем пену. Перебираем изюм и заливаем его кипятком. Промываем мак, заливаем полностью водой и варим до полного выкипания воды. Затем растираем в макитре или перетираем в блендере. Орехи просушиваем и измельчаем. Мелко нарезаем вяленую вишню. Разводим мед в воде. Готовую кутью заправляем медом с водой, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем. Оставляем в холодильнике до подачи на стол.