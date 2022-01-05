Кутя – це страва, яку завжди підсолоджують різними смаколиками. Мед, мак, фрукти – кожен може знайти для себе улюблений варіант.
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Кутя займає центральне місце на столі під час святкування Різдва, тож страва має бути не лише смачною, а й гарно виглядати.
Рецепт куті з маком, горіхами та в'яленою вишнею
Час: 24 – 30 годин
Порцій: 10
Різдвяна насолода / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 500 грам цільнозернової пшениці;
- 100 грам маку;
- 2 – 3 столові ложки меду;
- 75 грам волоських горіхів;
- 30 грам родзинок;
- 50 грам в'яленої вишні.
Приготування
- Добре промиваємо пшеничну крупу та заливаємо водою таким чином, щоб вода повністю накрила крупу. Доводимо до кипіння та варимо до готовності на повільному вогні приблино годину. Постійно знімаємо піну.
- Перебираємо родзинки та заливаємо їх окропом.
- Промиваємо мак, заливаємо його повністю водою та варимо до повного википання води. Потім розтираємо в макітрі або перетираємо в блендері.
- Горіхи просушуємо та подрібнюємо.
- Дрібно нарізаємо в'ялену вишню.
- Розводимо мед у воді.
- Готову кутю заправляємо медом з водою, додаємо всі інші інгредієнти та перемішуємо. Залишаємо у холодильнику до подачі на стіл.