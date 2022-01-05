Кутя – це страва, яку завжди підсолоджують різними смаколиками. Мед, мак, фрукти – кожен може знайти для себе улюблений варіант.

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Кутя займає центральне місце на столі під час святкування Різдва, тож страва має бути не лише смачною, а й гарно виглядати.

Рецепт куті з маком, горіхами та в'яленою вишнею

Час: 24 – 30 годин

Порцій: 10

Різдвяна насолода / Фото Pinterest

Інгредієнти

500 грам цільнозернової пшениці;

100 грам маку;

2 – 3 столові ложки меду;

75 грам волоських горіхів;

30 грам родзинок;

50 грам в'яленої вишні.

Приготування

Добре промиваємо пшеничну крупу та заливаємо водою таким чином, щоб вода повністю накрила крупу. Доводимо до кипіння та варимо до готовності на повільному вогні приблино годину. Постійно знімаємо піну. Перебираємо родзинки та заливаємо їх окропом. Промиваємо мак, заливаємо його повністю водою та варимо до повного википання води. Потім розтираємо в макітрі або перетираємо в блендері. Горіхи просушуємо та подрібнюємо. Дрібно нарізаємо в'ялену вишню. Розводимо мед у воді. Готову кутю заправляємо медом з водою, додаємо всі інші інгредієнти та перемішуємо. Залишаємо у холодильнику до подачі на стіл.

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