Яркий вкус праздника: рецепт невероятной рождественской кутьи
5 января 2022 , 13:40Читати новину українською
Источник:ВВС
Кутья – обязательная звезда рождественского стола. Рецепт блюда имеет каждая семья, но иногда следует попробовать особые сочетания ингредиентов.
Кутья – это блюдо, которое всегда подслащивают разными вкусностями. Мед, мак, фрукты – каждый может найти свой любимый вариант.
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Кутья занимает центральное место на столе во время празднования Рождества, поэтому блюдо должно быть не только вкусным, но и красиво выглядеть.
Рецепт кутьи с маком, орехами и вяленой вишней
Время: 24 – 30 часов
Порций: 10
Рождественское наслаждение / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 500 грамм цельнозерновой пшеницы;
- 100 грамм мака;
- 2 – 3 столовые ложки меда;
- 75 грамм грецких орехов;
- 30 грамм изюма;
- 50 грамм вяленой вишни.
Приготовление
- Хорошо промываем пшеничную крупу и заливаем водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Доводим до кипения и варим до готовности на медленном огне около часа. Постоянно снимаем пену.
- Перебираем изюм и заливаем его кипятком.
- Промываем мак, заливаем полностью водой и варим до полного выкипания воды. Затем растираем в макитре или перетираем в блендере.
- Орехи просушиваем и измельчаем.
- Мелко нарезаем вяленую вишню.
- Разводим мед в воде.
- Готовую кутью заправляем медом с водой, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем. Оставляем в холодильнике до подачи на стол.