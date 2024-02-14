Визитная карточка галицких хозяек: древний рецепт бюджетного и вкусного яворовского пирога

14 февраля 2024, 17:58
Читати новину українською

Источник:

ZAXID.NET

Яворовский пирог очень часто готовят галицкие хозяйки. И не зря, ведь он — бюджетный и очень вкусный.

Яворовский пирог готовится очень просто. Вам нужно лишь немного времени и доступные продукты.

Кроме этого, он внесен в культурное наследие ЮНЕСКО. А исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод даже принес этот знаменитый пирог на шоу "МастерШеф".

Стоит попробовать Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин

Рецепт яворовского пирога в духовке

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты для теста:
– 120 миллилитров воды или молока;
– 250 граммов муки;
– 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих;
– 1 яйцо;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, сахар по вкусу.

Для начинки:
– 150 граммов гречки;
– 1 килограмм картофеля;
– 2 луковицы;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– смесь сухих трав.

Приготовление:

  1. Если используете свежие дрожжи, то разведите их в небольшом количестве теплой воды или молока с ложкой сахара и отставьте на несколько минут.
  2. Смешайте муку, молоко или воду, дрожжи, соль, сахар, яйцо и замесите тесто. Добавьте к нему масло и хорошо вымесите. Накройте и поставьте в теплое место.
  3. Тем временем картофель почистьте, нарежьте кубиками и отварите. Сделайте пюре.
  4. Гречку сварите. Лук мелко порежьте и поджарьте на растительном масле. Охладите все и смешайте. Обычно соотношение гречки и картофеля составляет примерно 1:1. К начинке добавьте специи.
  5. Из теста раскатайте лепешку. На него выложите начинку, хорошо отступив от краев. Края теста подберите и заверните в них начинку, чтобы она оказалась, будто в мешке.
  6. Хорошо залепите края и переверните в смазанную маслом форму залепленными краями вниз. Верх пирога проколите вилкой и смажьте желтком. Выпекайте при 200 градусах около часа.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом.
Автор: Ольга Котів