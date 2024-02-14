Атмосфера романтического пикника посреди зимы вам будет обеспечена. Это блюдо точно всем понравится.
Будет вкусно Лучше, чем мясо по-французски: готовим хек под шубой: готовим хек под шубой
Рецепт шашлыка в духовке
- Время: 4
- Порций: 1 час 50 минут
Приготовление:
- Замочите в воде на 20 минут деревянные шпажки, чтобы они не сгорели во время приготовления шашлыка.
- Куриное филе помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Добавьте все ингредиенты для маринада, перемешайте и оставьте мариноваться на 20 минут.
- Тем временем почистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками. Выложите в форму для запекания, посолите, добавьте сушеный укроп, масло и перемешайте.
- Кусочки мяса натрите на деревянные шпажки и выложите сверху на бортики формы с картофелем. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 1 час 20 минут.