Яворовский пирог готовится очень просто. Вам нужно лишь немного времени и доступные продукты.
Кроме этого, он внесен в культурное наследие ЮНЕСКО. А исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод даже принес этот знаменитый пирог на шоу "МастерШеф".
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Рецепт яворовского пирога в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Если используете свежие дрожжи, то разведите их в небольшом количестве теплой воды или молока с ложкой сахара и отставьте на несколько минут.
- Смешайте муку, молоко или воду, дрожжи, соль, сахар, яйцо и замесите тесто. Добавьте к нему масло и хорошо вымесите. Накройте и поставьте в теплое место.
- Тем временем картофель почистьте, нарежьте кубиками и отварите. Сделайте пюре.
- Гречку сварите. Лук мелко порежьте и поджарьте на растительном масле. Охладите все и смешайте. Обычно соотношение гречки и картофеля составляет примерно 1:1. К начинке добавьте специи.
- Из теста раскатайте лепешку. На него выложите начинку, хорошо отступив от краев. Края теста подберите и заверните в них начинку, чтобы она оказалась, будто в мешке.
- Хорошо залепите края и переверните в смазанную маслом форму залепленными краями вниз. Верх пирога проколите вилкой и смажьте желтком. Выпекайте при 200 градусах около часа.