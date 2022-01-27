Наиболее популярными начинками для вареников являются творог, капуста, картофель и грибы. Но не бойтесь экспериментов и попробуйте приготовить отличные вареники с бананом и шоколадом.
Интересно Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса
Если у вас есть настроение для чего-то яркого и нового – обязательно попробуйте этот рецепт!
Рецепт вареников с шоколадом и бананами
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и аппетитно / Фото pexels
- 0,5 литра теплой воды;
- 0,5 килограмма муки;
- щепотка соли;
- 4 больших банана;
- 100 грамм молочного шоколада.
Приготовление:
- Для начала натрите шоколад на грубой терке.
- Почистите бананы и нарежьте тонкими ломтиками.
- В большую миску насыпьте муку и соль и постепенно добавьте воду. Замесите тесто, а затем раскатайте его в тонкий корж.
- Стаканом или специальной формой вырежьте из теста круги. В каждый из них добавьте бананы и шоколад и формуйте вареники.
- Положите вареники в чуть подсоленную воду и варите их, пока они не всплывут на поверхность.
- Подавать блюдо можно со сладкими сливками.