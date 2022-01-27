Найбільш популярними начинками для вареників є сир, капуста, картопля та гриби. Але не бійтесь експериментів та спробуйте приготувати чудові вареники з бананом та шоколадом.

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Якщо у вас є настрій для чогось яскравого та нового – обов’язково спробуйте цей рецепт!

Рецепт вареників з шоколадом і бананами

Час: 1 година

Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото pexels

0,5 літрів теплої води;

0,5 кілограмів борошна;

щіпка солі;

4 великих бананів;

100 грам молочного шоколаду.

Приготування: