Эксперименты над традициями: готовим вареники с бананом и шоколадом

Вареники – классическое блюдо украинской кухни, знакомое каждому из детства. Однако когда привычная начинка надоедает, всегда можно разнообразить блюдо пикантными ингредиентами.

Наиболее популярными начинками для вареников являются творог, капуста, картофель и грибы. Но не бойтесь экспериментов и попробуйте приготовить отличные вареники с бананом и шоколадом.

Интересно Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса

Если у вас есть настроение для чего-то яркого и нового – обязательно попробуйте этот рецепт!

Рецепт вареников с шоколадом и бананами

Время: 1 час

Порций: 4

Просто и аппетитно / Фото pexels

0,5 литра теплой воды;

0,5 килограмма муки;

щепотка соли;

4 больших банана;

100 грамм молочного шоколада.

Приготовление: