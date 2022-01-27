Эксперименты над традициями: готовим вареники с бананом и шоколадом

27 января 2022 , 21:21
Читати новину українською

Источник:

papilot

Вареники – классическое блюдо украинской кухни, знакомое каждому из детства. Однако когда привычная начинка надоедает, всегда можно разнообразить блюдо пикантными ингредиентами.

Наиболее популярными начинками для вареников являются творог, капуста, картофель и грибы. Но не бойтесь экспериментов и попробуйте приготовить отличные вареники с бананом и шоколадом.

Интересно Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса

Если у вас есть настроение для чего-то яркого и нового – обязательно попробуйте этот рецепт!

Рецепт вареников с шоколадом и бананами

Время: 1 час
Порций: 4

Просто и аппетитно / Фото pexels

  • 0,5 литра теплой воды;
  • 0,5 килограмма муки;
  • щепотка соли;
  • 4 больших банана;
  • 100 грамм молочного шоколада.

Приготовление:

  1. Для начала натрите шоколад на грубой терке.
  2. Почистите бананы и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. В большую миску насыпьте муку и соль и постепенно добавьте воду. Замесите тесто, а затем раскатайте его в тонкий корж.
  4. Стаканом или специальной формой вырежьте из теста круги. В каждый из них добавьте бананы и шоколад и формуйте вареники.
  5. Положите вареники в чуть подсоленную воду и варите их, пока они не всплывут на поверхность.
  6. Подавать блюдо можно со сладкими сливками.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська