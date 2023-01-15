Вы будете варить рис только так: готовим гарнир новым способом

Рис – вкусный и универсальный гарнир, который подходит ко всем случаям жизни. Еще на этапе приготовления ему можно придать особый аромат, и сделать это очень легко.

Приготовление риса – обычное для каждого из нас дело. Обычно мы придаем ему аромат и вкус с помощью специй, но есть способ, с помощью которого можно сделать гарнир действительно непревзойденным.

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Готовим рис новым способом

Часто мы готовим рис самым простым способом: заливаем водой в пропорции 1 к 2, солим и варим до тех пор, пока крупа не впитает воду, а лишняя жидкость не испарится. Впоследствии при желании добавляли к нему специи или другие приложения.

Приготовленный на чае рис – это всегда особенный вкус / Фото Pexels

Но что если попытаться добавить рису особого аромата на этапе приготовления? К примеру, использовав вместо воды чай? Например, жасминовый рис на имбирном чае – это гарнир, который вы просто должны попробовать.

Ограничивать себя в экспериментах не нужно, можно искать идеальное сочетание сортов риса и чая. Кулинары уверяют: в любом случае результат будет как минимум удовлетворительным, а найдя свой вариант приготовления, вы будете возвращаться к этому способу снова и снова.