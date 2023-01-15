Приготування рису – звична для кожного з нас справа. Зазвичай ми надаємо йому аромату та смаку за допомогою спецій, але є спосіб, з допомогою якого можна зробити гарнір справді неперевершеним.

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Готуємо рис у новий спосіб

Часто ми готуємо рис у найпростіший спосіб: заливаємо водою у пропорції 1 до 2, солимо та варимо доти, доки крупа не вбере у себе воду, а зайва рідина не випарується. Згодом за бажанням додавали до нього спеції чи інші додатки.

Приготований на чаю рис – це завжди особливий смак / Фото Pexels

Але що як спробувати додати рису особливого аромату на етапі приготування? Наприклад, використавши замість води чай? Наприклад, жасминовий рис на імбирному чаї – це гарнір, який ви просто мусите спробувати.

Обмежувати себе в експериментах не потрібно, можна шукати своє ідеальне поєднання сортів рису та чаю. Кулінари запевняють: у будь-якому випадку результат буде як мінімум задовільним, а знайшовши свій варіант приготування, ви будете повертатися до цього способу знову й знову.