Кулинарному гению и известному ведущему масштабного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктору Хименесу-Браво сегодня, 14 января исполнилось 49 лет. Как отмечает шеф-повар свой День рождения и кто уже успел его поздравить с праздником в материале Smachno News.

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", талантливый шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво празднует свое 49-летие. Кулинар написал трогательное сообщение на своей страничке в инстаграме и поделился своими эмоциями в праздничный день.

Читайте также Эктор Хименес-Браво полностью обнажился в постели и выложил фото в соцсети

Рождение – прекрасный повод еще раз выразить благодарность близким и оглянуться вокруг и увидеть, кто пройдя с тобой через года, все еще остается рядом, – отметил шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво вспомнил, что загадывая желание над тортом в прошлом году он точно не ожидал такого результата! Не секрет, что из-за пандемии бизнес ресторатора понес убытки, но шеф-повар утверждает, что это хороший жизненный опыт.

Мои родные здоровы и радуются моим успехам. А видеть их улыбки – самая главная награда для меня (хотя сейчас мы ограничиваемся общением online), – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво выразил благодарность каждому другу и поклоннику за теплые слова и пожелания, за негативные комментарии повар тоже поблагодарил хейтеров, ведь они учат его быть терпимым и любящим.

С 49-летием шеф-повара Эктора Хименеса-Браво поздравило множество известных людей, звезд и друзей по съемочной площадке, среди них: Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский, певица Настя Каменских, победитель 9 сезона "Мастер Шеф" Сергей Денисов и команда его ресторана "NAM".

Поздравление от коллеги Ольги Мартыновской

Поздравление от команды ресторана Эктора Хименеса-Браво

Поздравление от Насти Каменских

Также Эктор Хименес-Браво опубликовал с кем празднует свой День рождения, на видео Анита Луценко, Григорий Решетник с женой и Ольга Мартыновская.

Smachno News присоединяется к поздравлениям уважаемого ресторатора и шеф-повара и поздравляет его с Днем рождения!