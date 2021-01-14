Суддя "Мастер Шеф" святкує День народження: Ектору Хіменесу-Браво 49
Кулінарному генію та знаному ведучому наймасштабнішого кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектору Хіменесу-Браво сьогодні, 14 січня виповнилося 49 років. Як святкує шеф-кухар свій День народження та хто вже встиг його привітати зі святом у матеріалі Smachno News.
Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", талановитий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво святкує своє 49-річчя. Кулінар написав щемливий допис у своїй сторінці в інстаграм та поділився своїми емоціями у святковий день.
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Народження - чудовий привід ще раз висловити подяку близьким та озирнутися навколо і побачити, хто пройшовши з тобою через роки, все ще залишається поряд, – зазначив шеф-кухар.
Ектор Хіменес-Браво пригадав, що загадуючи бажання над тортом минулого року він точно не очікував на такий результат! Не секрет, що через пандемію бізнес ресторатора зазнав збитків, але шеф-кухар стверджує, що це хороший життєвий досвід.
Мої рідні здорові та радіють моїм успіхам. А бачити їхні посмішки - найголовніша винагорода для мене (хоч зараз ми обмежуємось спілкуванням online), – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.
Ектор Хіменес-Браво висловив подяку кожному другу та шанувальнику за теплі слова і побажання, за негативні коментарі кухар теж подякував хейтерам, адже вони вчать його бути терпимим та люблячим.
З 49-річчям шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво привітали безліч відомих людей, зірок та друзів по знімальному майданчику, серед них: Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський, співачка Настя Каменських, переможець 9 сезону "Мастер Шеф" Сергій Денисов та команда його ресторану "NAM".
Привітання від колеги Ольги Мартиновської
Привітання від команди ресторану Ектора Хіменеса-Браво
Привітання від Насті Каменських
Також Ектор Хіменес-Браво опублікував з ким святкує свій День народження, на відео Аніта Луценко, Григорій Решетник з дружиною та Ольга Мартиновська.
Гості шеф-кухаря
Smachno News приєднується до привітань шанованого ресторатора та шеф-кухаря й вітає його з Днем народження!
Джерело: SmachnoNews
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