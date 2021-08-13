Уже не одинок: Эктор Хименес-Браво рассказал о сокровенном

Личная жизнь этого харизматичного шеф-повара давно волнует сотни тысяч поклонниц кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". В течение 10 сезонов Эктора Хименеса-Браво подозревали в романтических отношениях с той или иной участницей проекта, но все это были лишь догадки.

Если о своем детстве, молодости и карьере Эктор охотно говорит с журналистами, то беседы о делах сердечных для него всегда были табу. Так кому сегодня принадлежит его сердце? Кто та единственная, которая смогла покорить этого колумбийца?

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Наконец строгий судья "МастерШефа" и популярный ресторатор (в Киеве у него уже два своих заведения) откровенно рассказал о своей личной жизни.



Эктор Хименес-Браво и Аня, бывшая девушка повара / Фото Вива

Шеф-повар решил расставить все точки над "и", объяснив, почему он так тщательно скрывает личную жизнь.

Когда-то я обжегся тем, что не скрыл своих отношений с девушкой. На нас полились тонны грязи и сплетен, что плохо повлияло на развитие отношений, и мы разошлись,

– прокомментировал ресторатор на своей странице в "Инстаграме".

Эктор Хименес-Браво добавил, что он тоже человек и пытается донести до поклонников, что и ему нужна личная жизнь, детали которой он разглашать не будет. Повар признался, что в отношениях он слишком требователен, ему важно, чтобы у него была сильная духом женщина.

После того, как мы разошлись с моей предыдущей избранницей, я берегу свои отношения и не повторю снова такую ошибку. Я берегу нашу историю от лишних глаз,

– написал в заметке Эктор Хименес-Браво.

Повар отметил, что в отношениях важно доверие, честность, не нужно молчать о каких-то проблемах – всегда проговаривайте все со второй половинкой, чтобы успеть решить все вопросы вовремя.



Эктор Хименес-Браво и незнакомка / Фото со страницы повара

Подкрепил свое признание повар фотографией, на которой обнимает ножки незнакомки. Похоже, что Эктор Хименес-Браво счастлив и не одинок, но раскрывать имя своей избранницы не будет.

Новый 11 сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф" с участием повара стартует уже через несколько недель, а развернутые описания каждого эпизода вы можете посмотреть на Смачно 24.