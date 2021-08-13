Ектор Хіменес-Браво – незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та популярний ресторатор з Колумбії канадського походження, який відкрив у столиці вже два своїх заклади.

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Якщо Ектор відверто готовий розповідати журналістам про своє дитинство, молодість та кар'єру, питання особистого життя і стосунків з жінками завжди були для нього табу.

Чи вільне серце Ектора Хіменеса-Браво? Ви, мабуть, теж не один раз запитували себе та гадали, хто ж ця єдина, котра змогла підкорити його серце.



Ектор Хіменес-Браво та Аня, колишня дівчина кухаря / Фото Віва

У своїй публікації в інстаграм, шеф-кухар вирішив розставити всі крапки над "і" та розповісти шанувальникам, чому він так довго приховує особисте життя і не ділиться з ним.

Колись я попікся тим, що не приховав свої стосунки з дівчиною. На нас полилися тонни бруду та пліток, що погано вплинуло на розвиток відносин і ми розійшлися, – прокоментував ресторатор.

Ектор Хіменес-Браво додав, що він теж людина та намагається донести до шанувальників, що і йому потрібне особисте життя, деталі якого він розголошувати не буде. Кухар зізнався, що в стосунках він надто вимогливий, йому важливо, щоб біля нього була сильна духом жінка.

Після того, як ми розійшлися з моєю попередньою обраницею, я бережу свої стосунки та не повторю знову таку помилку. Я бережу нашу історію від зайвих очей, – написав у дописі Ектор Хіменес-Браво.

Кухар відзначив, що у стосунках важлива довіра, чесніть, не потрібно мовчати про якісь проблеми – завжди проговорюйте все з другою половинкою, щоб встигнути розв'язати всі питання вчасно.



Ектор Хіменес-Браво та незнайомка / Фото зі сторінки кухаря

Підкріпив своє зізнання кухар світлиною, на якій обіймає ніжки незнайомки. Схоже, що Ектор Хіменес-Браво щасливий та не самотній, але розкривати ім'я своєї обраниці не буде.

Новий 11 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф" за участі кухаря стартує вже за кілька тижнів, а розгорнути описи кожного епізоду ви можете оглянути на Смачно 24.