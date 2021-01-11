Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" не перестает удивлять своих поклонников. Недавно популярный повар похвастался в соцсетях своим идеальным телом над которым плодотворно работает в спортзале.

Любимец украинцев, популярный шеф-повар и неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво решил показать поклонникам на своей странице в инстаграм свою идеальную фигуру.

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Шеф-повар не пропускает занятия в спортзале и частенько делится с поклонниками видео, как проходят его тренировки, а вот результат добросовестной работы над усовершенствованием своего тела.



Фото с инстаграма шеф-повара

Крепкий пресс, рельефное тело – Эктору Хименесу-Браво есть чем похвастаться!

Напомним вам, что Эктор Хименес-Браво известный канадский и украинский шеф-повар канадского происхождения. Кулинар владеет несколькими ресторанами в Украине и за ее пределами.