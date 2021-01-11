Суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" не припиняє дивувати своїх шанувальників. Нещодавно популярний кухар похизувався у соцмережах своїм ідеальним тілом над яким плідно працює у спортзалі.

Улюбленець українців, популярний шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво вирішив показати шанувальникам на своїй сторінці в інстаграм свою ідеальну фігуру.

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Шеф-кухар не пропускає заняття у спортзалі та частенько ділиться із

шанувальниками відео, як проходять його тренування, а ось результат сумлінної роботи над удосконаленням свого тіла.

Фото з інстаграму шеф-кухаря

Міцний прес, рельєфне тіло – Ектору Хіменсу-Браво є чим хизуватись!

Нагадаємо вам, що Ектор Хіменес-Браво відомий канадський та український шеф-кухар канадського походження. Кулінар володіє кількома ресторанами в Україні та за її межами.