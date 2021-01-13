Роскошное тело и загадочный взгляд обнаженного шеф-повара и судьи "Мастер Шеф" вызвало настоящий фурор в соцсетях. Поклонники в восторге от такого контента в соцсетях Эктора Хименеса-Браво, а хейтер не знают куда девать глаза. Все самое интересное дальше в материале Smachno News!

Неизменный судья кулинарного проекта "МастерШеф" не перестает удивлять поклонников откровенными фото на своих официальных страницах в соцсетях.

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Недавно талантливый канадский и украинский шеф-повар и ресторатор зажег соцсети жарким обнаженным фото. Настоящий Аполлон кулинарии выложил фото в своем Инстаграме, на котором полностью обнаженный лежит в постели. Хименес-Браво похвастался спортивным и подтянутым телом, а от его замечтавшегося взгляда краснели почти все поклонники кулинара.

Ресторатор также добавил к фотографии провокационную подпись: "Здесь может быть ваша реклама". Что именно имел в виду шеф-повар – каждый должен определить для себя сам, в этом и заключается интрига от Эктора Хименеса-Браво.