Розкішне тіло та загадковий погляд оголеного шеф-кухаря та судді "Мастер Шеф" викликав справжній фурор у соцмережах. Шанувальники в захваті від такого контенту у соцмережах Ектора Хіменеса-Браво, а хейтери не знають куди подіти очі. Все найцікавіше далі у матеріалі Smachno News!

Незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" не припиняє дивувати шанувальників відвертими фото на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

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Нещодавно талановитий канадський та український шеф-кухар та ресторатор запалив соцмережі спекотним оголеним фото. Справжній Аполон кулінарії виклав фото у своєму інстаграмі де повністю оголений лежить у ліжку. Ектор Хіменес-Браво похизувався спортивним та підтягнутим тілом, а від його замріяного погляду червоніли майже всі шанувальники кулінара.

Ресторатор також додав до фотографії провокаційний підпис: "Тут може бути ваша реклама". Що саме мав на увазі шеф-кухар – кожен повинен визначити для себе сам, у цьому й полягає інтрига від Ектора Хіменеса-Браво.