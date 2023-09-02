На лаваш или в тортилью: рецепт цыпленка Хули-хули

Несмотря на странное название, это блюдо может занять большое место среди ваших любимых. Особым рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов.

Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями.

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Курятина получается очень нежной, сочной, а вкус вы забудете еще не скоро.

Цыпленок Хули-хули в лаваше

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

– 250 граммов персикового сока;– 120 граммов соевого соуса;– 2 ложки сахара;– 1 ложка имбиря;– 1 ложка чеснока;– 1 чайная ложка соли;– 3 ложки кетчупа.– 300 граммов нектаринов;– половина красного лука;– половина сладкого перца;– чили перец;– 1 ложка мяты;– 1 ложка кинзы;– 1 ложка меда;– сок лайма;– щепотка соли.

Приготовление:

Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами.

Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок.

Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку.

Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом.

На гриле обжариваем лаваш или тортилью.

Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу.

Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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