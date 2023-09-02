На лаваш или в тортилью: рецепт цыпленка Хули-хули
2 сентября 2023, 09:22Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Несмотря на странное название, это блюдо может занять большое место среди ваших любимых. Особым рецептом поделился шеф-повар Алекс Якутов.
Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями.
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Цыпленок Хули-хули в лаваше
- Время: 40 минут
- Порции: 2
– 250 граммов персикового сока;
– 120 граммов соевого соуса;
– 2 ложки сахара;
– 1 ложка имбиря;
– 1 ложка чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 ложки кетчупа.
Для сальсы:
– 300 граммов нектаринов;
– половина красного лука;
– половина сладкого перца;
– чили перец;
– 1 ложка мяты;
– 1 ложка кинзы;
– 1 ложка меда;
– сок лайма;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами.
- Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок.
- Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку.
- Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом.
- На гриле обжариваем лаваш или тортилью.
- Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу.
- Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковые нагетсы в духовке.