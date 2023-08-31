Блюда из кабачков очень популярны в мире. Из них готовят все: от паст и рагу до закусок и салатов. Что интересно, в мире ни разу ни у кого не фиксировалось аллергии на кабачки.
Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать
Хотя кабачки совсем не кислые, но содержат много витамина С. А в 100 граммах этого овоща всего 25 – 27 килокалорий, поэтому их часто включают в различные диеты.
Рецепт кабачковых наггетсов
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Кабачок нарезаем длинными брусочками, солим и оставляем на 15 минут, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Сливаем образовавшуюся жидкость и добавляем к ним муку. Перемешиваем.
- Панировочные сухари смешиваем с натертым сыром. Панируем кабачки.
- Выкладываем все на противень покрытый слоем пергамента и запекаем в духовке при 180 градусах 20 минут.
- Подаем блюдо с любимым соусом.
Приятного аппетита!