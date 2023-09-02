Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями.

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Курятина получается очень нежной, сочной, а вкус вы забудете еще не скоро.

Цыпленок Хули-хули в лаваше

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты для маринада:

– 250 граммов персикового сока;

– 120 граммов соевого соуса;

– 2 ложки сахара;

– 1 ложка имбиря;

– 1 ложка чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 ложки кетчупа.

Для сальсы:

– 300 граммов нектаринов;

– половина красного лука;

– половина сладкого перца;

– чили перец;

– 1 ложка мяты;

– 1 ложка кинзы;

– 1 ложка меда;

– сок лайма;

– щепотка соли.

Приготовление:

Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами.

Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок.

Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку.

Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом.

На гриле обжариваем лаваш или тортилью.

Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу.

Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами.

Приятного аппетита!

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