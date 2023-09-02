Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями.
Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать
Курятина получается очень нежной, сочной, а вкус вы забудете еще не скоро.
Цыпленок Хули-хули в лаваше
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами.
- Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок.
- Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку.
- Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом.
- На гриле обжариваем лаваш или тортилью.
- Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу.
- Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами.
Приятного аппетита!