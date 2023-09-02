Цыпленок Хули-хули – интересный вариант приготовления нежного мяса в особом маринаде из персикового сока. Такое блюдо отлично подойдет как к барбекю, так и для домашних посиделок с друзьями.

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Курятина получается очень нежной, сочной, а вкус вы забудете еще не скоро.

Цыпленок Хули-хули в лаваше

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Берем цыпленок и моем его, просушиваем бумажными полотенцами.
  • Для маринада смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем специи и мелко нарезанный имбирь и чеснок.
  • Маринуем цыплята и выкладываем их на мангал или в духовку.
  • Запекаем до готовности, периодически снова смазывая их маринадом.
  • На гриле обжариваем лаваш или тортилью.
  • Для сальсы нарезаем все овощи мелкими кубиками, зелень – мелко рубим ножом. Заправляем соком лимона и медом, добавляем специи по вкусу.
  • Выкладываем на лаваш кусочки цыпленка, добавляем сальсу и поливаем любимыми соусами.

Приятного аппетита!