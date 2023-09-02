Курча Хулі-хулі – цікавий варіант приготування ніжного м'яса в особливому маринаді з персикового соку. Така страва чудово підійде як до барбекю, так і для домашніх посиденьок з друзями.

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Курятина виходить надзвичайно ніжною, соковитою, а смак ви забудете ще не скоро.

Курча Хулі-хулі в лаваші

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Беремо курча та миємо його, просушуємо паперовими рушниками.
  • Для маринаду змішуємо всі рідкі інгредієнти, додаємо спецій та дрібно нарізаний імбир та часник.
  • Маринуємо курчата та викладаємо їх на мангал, або в духовку.
  • Запікаємо до готовності, періодично знову змащуючи їх маринадом.
  • На грилі обсмажуємо лаваш або тортилью.
  • Для сальси нарізаємо всі овочі дрібними кубиками, зелень – дрібно січемо ножем. Заправляємо соком лимона та медом, додаємо спецій на смак.
  • Викладаємо на лаваш шматочки курчати, додаємо сальсу та поливаємо улюбленими соусами.

Смачного!