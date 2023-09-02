Курча Хулі-хулі – цікавий варіант приготування ніжного м'яса в особливому маринаді з персикового соку. Така страва чудово підійде як до барбекю, так і для домашніх посиденьок з друзями.

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Курятина виходить надзвичайно ніжною, соковитою, а смак ви забудете ще не скоро.

Курча Хулі-хулі в лаваші

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для маринаду:

– 250 грамів персикового соку;

– 120 грамів соєвого соусу;

– 2 ложки цукру;

– 1 ложка імбиру;

– 1 ложка часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 ложки кетчупу.

Для сальси:

– 300 грамів нектаринів;

– половина червоної цибулі;

– половина солодкого перцю;

– чилі перець;

– 1 ложка м'яти;

– 1 ложка кінзи;

– 1 ложка меду;

– сік лайма;

– дрібка солі.

Приготування:

Беремо курча та миємо його, просушуємо паперовими рушниками.

Для маринаду змішуємо всі рідкі інгредієнти, додаємо спецій та дрібно нарізаний імбир та часник.

Маринуємо курчата та викладаємо їх на мангал, або в духовку.

Запікаємо до готовності, періодично знову змащуючи їх маринадом.

На грилі обсмажуємо лаваш або тортилью.

Для сальси нарізаємо всі овочі дрібними кубиками, зелень – дрібно січемо ножем. Заправляємо соком лимона та медом, додаємо спецій на смак.

Викладаємо на лаваш шматочки курчати, додаємо сальсу та поливаємо улюбленими соусами.

Смачного!

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