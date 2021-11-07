Элементарный в приготовлении: рецепт морковного супа с куркумой

Морковь – это невероятный овощ, который благодаря своим свойствам и универсальности используется уже столетиями. Морковь богата бета-каротином, который в печени превращается в витамин А. Невероятно ароматный морковный суп не только способен согреть в холодное время, но и обладает немалыми лечебными свойствами.

Впервые морковь начали выращивать на территории современного Афганистана тысячу лет назад. Ее вид и вкус существенно отличались от современного. Это были фиолетовые или черные плоды, которые были очень твердыми и имели горький вкус. В 17 веке был разработан сорт моркови с высоким содержанием бета-каротина, который являлся первой оранжевой морковью. С этого времени этот овощ стал массово использоваться.

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В скором времени наступят холодные и дождливые дни, есть прекрасные способы согреться в такое время. Одним из них является приготовить душистый суп из моркови.

Рецепт супа из моркови и куркумы

Время: 1 час

Порций: 3 – 4

Великолепный суп / Фото unsplash

Ингредиенты:

0,5 л овощного бульона;

8 морковок;

1 луковица;

семена тыквы и подсолнечника;

куркума;

базилик;

чабрец;

5 столовых ложек сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: