Впервые морковь начали выращивать на территории современного Афганистана тысячу лет назад. Ее вид и вкус существенно отличались от современного. Это были фиолетовые или черные плоды, которые были очень твердыми и имели горький вкус. В 17 веке был разработан сорт моркови с высоким содержанием бета-каротина, который являлся первой оранжевой морковью. С этого времени этот овощ стал массово использоваться.
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В скором времени наступят холодные и дождливые дни, есть прекрасные способы согреться в такое время. Одним из них является приготовить душистый суп из моркови.
Рецепт супа из моркови и куркумы
Время: 1 час
Порций: 3 – 4
Великолепный суп / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 0,5 л овощного бульона;
- 8 морковок;
- 1 луковица;
- семена тыквы и подсолнечника;
- куркума;
- базилик;
- чабрец;
- 5 столовых ложек сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте и очистите морковь и лук.
- Морковь натрите на грубой терке, а лук нарежьте кубиками.
- Выложите овощи в кастрюлю, добавьте масло, немного воды и тушите около 10 минут.
- По истечении этого времени все ингредиенты размешайте и добавьте в готовый разогретый бульон.
- Заправьте суп куркумой, перцем и солью.
- Тщательно перемешайте суп блендером до тех пор, пока он не будет иметь консистенцию жидкого пюре.
- Блюдо следует украсить семенами и обязательно подавать горячим.