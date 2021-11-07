Впервые морковь начали выращивать на территории современного Афганистана тысячу лет назад. Ее вид и вкус существенно отличались от современного. Это были фиолетовые или черные плоды, которые были очень твердыми и имели горький вкус. В 17 веке был разработан сорт моркови с высоким содержанием бета-каротина, который являлся первой оранжевой морковью. С этого времени этот овощ стал массово использоваться.

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В скором времени наступят холодные и дождливые дни, есть прекрасные способы согреться в такое время. Одним из них является приготовить душистый суп из моркови.

Рецепт супа из моркови и куркумы

Время: 1 час
Порций: 3 – 4

Великолепный суп / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 0,5 л овощного бульона;
  • 8 морковок;
  • 1 луковица;
  • семена тыквы и подсолнечника;
  • куркума;
  • базилик;
  • чабрец;
  • 5 столовых ложек сливочного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте и очистите морковь и лук.
  2. Морковь натрите на грубой терке, а лук нарежьте кубиками.
  3. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте масло, немного воды и тушите около 10 минут.
  4. По истечении этого времени все ингредиенты размешайте и добавьте в готовый разогретый бульон.
  5. Заправьте суп куркумой, перцем и солью.
  6. Тщательно перемешайте суп блендером до тех пор, пока он не будет иметь консистенцию жидкого пюре.
  7. Блюдо следует украсить семенами и обязательно подавать горячим.