Канадский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво более 10 лет живет и работает в Украине. Он стал не только счастливым обладателем нескольких ресторанов в Украине, но и известнейшим судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф". Война застала повара дома в Колумбии. Вскоре он вернулся в Украину и занялся помощью для украинских военных.

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Недавно шеф-повар посетил разрушенную русскими военными Бородянку. Эктор не скрывает, что уже несколько дней не может отойти от увиденного там.

За спиной у меня мирный дом в Бородянке. Я не могу отойти от увиденного на второй день. Дом, где жили люди. Это события, которые украинцы не простят несколько поколений (если не больше). Это безосновательный геноцид в 2022 году. Это ужасно. Это ужасно,

– добавил Эктор.

Ресторатор показал свое фото, за которым виднелись руины разбомбленного жилого дома, точнее то, что от него осталось.



Эктор Хименес-Браво в Бородянке / Фото из инстаграммы звезды

Эктор Хименес-Браво написал пронзительные до боли слова, четко характеризующие его чувства после поезда в город.

В это не хочется верить. За это хочется убивать и мстить. Из-за этого погибли десятки тысяч человек в 21 веке,

– отметил ресторатор.

Добавим, что шеф-повар проводит благотворительные вечера, чтобы собрать деньги для помощи украинским защитникам, а его команда в ресторане бесплатно кормит бойцов.

Текст сообщения Эктора Хименеса-Браво:

Нет, это не ураган

Нет, это не взрыв от газа

Нет, это не вторая мировая война

Нет, это не фотошоп

Нет, это не съемки Голливуда

Нет, это не съемки фильма ужасов

Нет, это не декорации на студии Довженко

В это не хочется верить

За это хочется убивать и мстить

Из-за этого погибли десятки тысяч человек в 21 веке

Мы читали об этом в книгах

Мы проходили это на уроках истории

Нам рассказывали об этом бабушки и дедушки

Что это?

Это война, которую начала убийца – россия

За спиной у меня мирный дом в Бородянке. Я не могу отойти от увиденного на второй день. Дом, где жили люди. Это события, которые украинцы не простят несколько поколений (если больше). Это безосновательный геноцид в 2022 году. Это ужасно. Это ужасно.