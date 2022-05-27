Канадський шеф-кухар колумбійського походження, Ектор Хіменес-Браво, понад 10 років живе та працює в Україні. Він став не тільки щасливим власником кількох ресторанів в Україні, а й найвідомішим суддею кулінарного шоу "Мастер Шеф". Війна застала кухаря вдома, в Колумбії. Проте, невдовзі він повернувся в Україну та зайнявся допомогою для українських військових.

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Нещодавно шеф-кухар відвідав зруйновану російськими військовими Бородянку. Ектор не приховує, що вже кілька днів не може відійти від побаченого там.

За спиною в мене мирний будинок у Бородянці. Я не можу відійти від побаченого другий день. Будинок де жили люди.. Це події, які українці не пробачать кілька поколінь (якщо не більше). Це безпідставний геноцид у 2022 році. Це страшно. Це жахливо,

– додав Ектор.

Ресторатор показав своє фото, позаду якого виднілися руїни розбомбленого житлового будинку, точніше те, що від нього залишилося.



Ектор Хіменес-Браво в Бородянці / Фото з інстаграму зірки

Ектор Хіменес-Браво написав пронизливі до болю слова, які чітко характеризують його почуття після поїзди до міста.

В це не хочеться вірити. За це хочеться вбивати та мстити. Через це загинули десятки тисяч людей у 21 столітті,

– відзначив ресторатор.

Додамо, що шеф-кухар проводить благодійні вечори, щоб зібрати кошти для допомоги українським захисникам, а його команда в ресторані безкоштовно годує бійців.

Текст повідомлення Ектора Хіменеса-Браво:

Ні, це не угаран

Ні, це не вибух від газу

Ні, це не друга світова війна

Ні, це не фотошоп

Ні, це не зйомки Голівуду

Ні, це не зйомки фільму жахів

Ні, це не декорації на студії Довженка

В це не хочеться вірити

За це хочеться вбивати та мстити

Через це загинули десятки тисяч людей у 21 столітті

Ми читали про це в книгах

Ми проходили це на уроках історії

Нам розповідали про це бабусі та дідусі

Що це?

Це війна, яку розпочала вбивця – росія

За спиною в мене мирний будинок у Бородянці. Я не можу відійти від побаченого другий день. Будинок де жили люди. Це події, які українці не пробачать кілька поколінь (якщо не більше). Це безпідставний геноцид у 2022 році. Це страшно. Це жахливо.