Кто такой шеф-повар

Шеф-повар – это руки, мозг и успех любого заведения. Известный украинский шеф-повар поделился с читателями на своей странице в инстаграм размышлениями, что для него значит эта профессия.

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Без сомнений, что работа шеф-повара – это очень ответственная профессия. Владимир Ярославский отметил, что он должен быть настоящим лидером и психологом. Кроме этих навыков шеф-повар должен обладать различными знаниями, ведь он работает со здоровьем людей.



Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

Кто может иметь почетное звание шеф-повара, рассказывает ресторатор и кулинар – Владимир Ярославский:

Шеф-повара не выпускают из институтов или курсов, ими становятся со временем, пройдя сложный путь и всю иерархию на кухне, заслужив своим опытом, знаниями, умениями и талантом шанс стать "главным руководителем",

– прокомментировал Владимир.

Ресторатор отметил, что не нужно полагаться на выпускников вуза или начинающих поваров, как на того человека, который может вам открыть ресторан и "поставит" или организует отличную работу на кухне с первого раза.

Шеф-повар – это менеджер высшего звена

Шеф-повар – это человек, который должен в совершенстве знать документы, утвержденные государством как необходимые для работы: сертификаты качества, калькуляционные и технологические карты. Кроме этого обладать знаниями технологических карт и санитарных норм, сроков хранения продуктов, поведения с полуфабрикатами.

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Отдельно Владимир отметил особые знания шефа в технологиях приготовления пищи, наличие собственного видения кухни.

Невозможно стать выдающимся шефом без знаний и опыта, невозможно перепрыгнуть ступени развития – человек просто не будет понимать, что такое профессиональная кухня,

– добавил Ярославский.

По мнению ресторатора, шеф-повар должен уметь разобрать блюдо на более простые ингредиенты и заготовки, чтобы потом его подопечные могли собрать их в кулинарный шедевр. Также на шеф-повара ложится ответственность за выбор продуктов для ресторана независимо от сезона.



Владимир Ярославский / Фото со страницы повара

С годами тренировок к шеф-повару приходит понимание вкусов и ароматов, их сочетание и взаимодействие между собой.

Если вы решили выбрать для себя профессию шеф-повара, обязательно помните, что она требует неустанной работы над собой и постояннрй учебы. Удачи!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Быть шефом на самом деле очень ответственная работа. Он должен быть и лидером, и психологом, и личностью и обладать различными знаниями – потому что мы работаем со здоровьем людей. Мы так привыкли всех называть шеф-поварами, что в последнее время уже просто замусолили это высокое звание, и я хочу прояснить кто же на самом деле может носить такое звание

Шеф-повара не выпускают из институтов или курсов, ими становятся со временем, пройдя сложный путь и всю иерархию на кухне, заслужив своим опытом, знаниями, умениями и талантом шанс стать Главным Руководителем.

Поэтому не смотрите на выпускников шоу или курсов как на того человека, который может вам открыть ресторан и "поставит" или организует кухню. Тот человек, который знает документы, утвержденные государством, необходимые для работы: сертификаты качества, калькуляционные и технологические карты.

Обладает знаниями в санитарии и гигиене – сейчас это ХАССП, а также сроки годности и условия хранения продуктов, полуфабрикатов, что такое товарное соседство и чем опасны или полезны различные микроорганизмы, как и где они появляются!

Отдельно стоит отметить, что ШЕФ имеет особые знания и обладает технологиями приготовления пищи и собственным видением кухни, которые формируются за долгие годы работы. Невозможно стать выдающимся шефом без знаний и опыта, невозможно перепрыгнуть ступени развития – человек просто будет не понимать, что такое профессиональная кухня. Шеф должен уметь разложить блюдо на более простые процессы и заготовки, чтобы потом это собрать воедино в шедевр повара могли в любое время суток: вчера, сегодня и через год и все равно вкусно и полезно.

Шеф учит своих подчиненных – всех, даже официантов – как правильно воспринимать и презентовать посетителям еду, которую подают в заведении. А продукты: кто как не шеф должен лучше всех разбираться в продуктах, знать и искать поставщиков, принимать и показывать другим, как понимать качество на каждый день, независимо от сезона.

Шеф тренирует свои рецепторы – вкус и восприятие развиваются со временем, и их нужно тренировать, как и мозг тоже, улавливать различные нюансы вкуса и запаха. Такие вещи даются нам с годами тренировок. Еще много писать, но шеф оценивается работой!