Хто такий шеф-кухар

Шеф-кухар – це руки, мозок та успіх будь-якого закладу. Відомий український шеф-кухар поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм роздумами, що для нього означає ця професія.

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Без сумнівів, що робота шеф-кухаря це дуже відповідальна професія. Володимир Ярославський ствердно зазначив, що він має бути справжнім лідером та психологом. Окрім цих навичок шеф-кухар повинен володіти різними знаннями, адже він працює зі здоров'ям людей.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря

Хто може мати почесне звання шеф-кухаря, розповідає ресторатор та кулінар – Володимир Ярославський:

Шеф-кухарів не випускають з інститутів або курсів, ними стають з часом, пройшовши складний шлях і всю ієрархію на кухні, заслуживши своїм досвідом, знаннями, вміннями і талантом, шанс стати "головним керівником", – прокоментував Володимир.

Ресторатор зазначив, що не потрібно покладатися на випускників вишу чи кухарів початківців, як на ту людину, яка може вам відкрити ресторан і "поставить" чи організує відмінну роботу на кухні з першого разу.

Шеф-кухар – це менеджер вищої ланки

Шеф-кухар – це людина, яка повинна досконало знати документи затверджені державою необхідні для роботи: сертифікати якості, калькуляційні та технологічні карти. Окрім цього володіти знаннями технологічних карт та санітарних норм, терміни зберігання продуктів, поведінка із напівфабрикатами.

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Окремо Володимир відзначив особливі знання шефа у технологіях приготування їжі, наявність власного бачення кухні.

Неможливо стати видатним шефом без знань і досвіду, неможливо перестрибнути ступені розвитку – людина просто буде не розуміти, що таке професійна кухня, – додав Ярославський.

На думку ресторатора, шеф-кухар повинен вміти розібрати страву на простіші інгредієнти і заготовки, щоб потім його підопічні могли зібрати їх в кулінарний шедевр. Також на шеф-кухаря лягає відповідальність за вибір продуктів для ресторану незалежно від сезону.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря

З роками тренувань до шеф-кухаря приходить розуміння смаків та ароматів, їхнє поєднання та взаємодія між собою.

Якщо ви вирішили обрати для себе професію шеф-кухаря, обов'язково пам'ятайте, що вона потребує невпинної роботи над собою і постійних навчань. Нехай щастить!

Текст з публікації Володимира Ярославського:

Бути шефом насправді дуже відповідальна робота. Він має бути і лідером і психологом і особистістю і володіти різними знаннями - бо ми працюємо зі здоров’ям людей. Ми так звикли всіх називати шеф-кухар, що останнім часом вже просто замусолили це високе звання і я хочу прояснити хто ж насправді може носити таке звання

Шеф-кухарів не випускають з інститутів або курсів, ними стають з часом, пройшовши складний шлях і всю ієрархію на кухні, заслуживши своїм досвідом, знаннями, вміннями і талантом, шанс стати Головним Керівником.

Тому не дивіться на випускників шоу або курсів, як на ту людину, яка може вам відкрити ресторан і "поставить" чи організує кухню. Та людина, яка знає документи затверджені державою необхідні для роботи: сертифікати якості, калькуляційні та технологічні карти.

Володіє знаннями в санітарії і гігієни – зараз це ХАССП, а також строки придатності та умови зберігання продуктів, напівфабрикатів, що таке товарне сусідство і чим небезпечні чи корисні різні мікроорганізми, як і де вони з’являються!

Окремо варто відзначити, що ШЕФ МАЄ особливі знання і володіє технологіями приготування їжі і власним баченням кухні, які формуються за довгі роки роботи. Неможливо стати видатним шефом без знань і досвіду, неможливо перестрибнути ступені розвитку – людина просто буде не розуміти, що таке професійна кухня. Шеф повинен вміти розкласти блюдо на простіші процеси і заготовки, щоб потім це зібрати воєдино в шедевр могли кухарі в будь-який час доби: вчора, сьогодні і через рік і однаково смачно і корисно.

Шеф вчить своїх підлеглих - усіх, навіть офіціантів – як правильно сприймати і презентувати відвідувачам їжу, яку подаюсь у закладі. А продукти – хто як не шеф, повинен краще за всіх розбиратися в продуктах, знати і шукати постачальників, приймати і показувати іншім як розуміти якість на кожен день, незалежно від сезону

Шеф тренує свої рецептори - смак і сприйняття розвиваються з часом, і їх потрібно тренувати – як і мозок теж, вловлювати різні нюанси смаку і запаху. Такі речі даються нам з РОКАМИ тренувань. Ще багато писати, але шеф оцінюється роботою!