Приготовить красный лук для блюд на будущее – всегда хорошая идея. Приготовленная таким образом, она прекрасно подходит как к гарнирам, так и мясным блюдам, а если вашему салату не хватает пикантности – конфитюр из красного лука всегда придет на помощь.
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Процесс приготовления этого конфитюра настолько прост, что легко можно совместить его с приготовлением других блюд. Всего несколько простых манипуляций – и ваши блюда будут смаковать еще лучше.
Рецепт конфитюра из красного лука
Время: 40 минут
Порций: 1
Легко и очень вкусно / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 300 грамм красного лука;
- 100 грамм сахара;
- 3 столовые ложки красного винного уксуса;
- 4 веточки тимьяна;
- 4 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- На сковороду выливаем растительное масло и обжариваем лук несколько минут. Добавляем мелко порезанный тимьян и продолжаем обжаривать.
- Через несколько минут добавляем на сковороду сахар, а затем – винный уксус. Готовим около 30 минут.
- Перекладываем конфитюр в баночку и используем лук при необходимости.