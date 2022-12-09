Заготувати червону цибулю для страв на майбутнє – завжди гарна ідея. Приготована у такий спосіб вона прекрасно пасує як до гарнірів, так і до м'ясних страв, а якщо вашому салату бракує пікантності – конфітюр з червоної цибулі завжди прийде на допомогу.

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Процес приготування цього конфітюру настільки простий, що його легко можна поєднати із приготуванням інших страв. Всього кілька простих маніпуляцій – і ваші страви смакуватимуть ще краще.

Рецепт конфітюру з червоної цибулі

Час: 40 хвилин

Порцій: 1

Легко і дуже смачно / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 300 грамів червоної цибулі;
  • 100 грамів цукру;
  • 3 столові ложки червоного винного оцту;
  • 4 гілочки тим'яну;
  • 4 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
  2. На сковорідку виливаємо олію та обжарюємо цибулю кілька хвилин. Додаємо дрібно порізаний тим'ян і продовжуємо обжарювати.
  3. За кілька хвилин додаємо на сковорідку цукор, а згодом – винний оцет. Готуємо близько 30 хвилин.
  4. Перекладаємо конфітюр в баночку та використовуємо цибулю при потребі.