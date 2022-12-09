Добавить блюдам неповторимости легко: простой конфитюр из красного лука

9 декабря 2022, 18:20
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Источник:

Smaker

Красный лук – особенный ингредиент, придающий вкусовых красок большому количеству блюд. Чтобы всегда иметь ее под рукой, можно приготовить легкий конфитюр.

Приготовить красный лук для блюд на будущее – всегда хорошая идея. Приготовленная таким образом, она прекрасно подходит как к гарнирам, так и мясным блюдам, а если вашему салату не хватает пикантности – конфитюр из красного лука всегда придет на помощь.

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Процесс приготовления этого конфитюра настолько прост, что легко можно совместить его с приготовлением других блюд. Всего несколько простых манипуляций – и ваши блюда будут смаковать еще лучше.

Рецепт конфитюра из красного лука

Время: 40 минут

Порций: 1

Легко и очень вкусно / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 300 грамм красного лука;
  • 100 грамм сахара;
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса;
  • 4 веточки тимьяна;
  • 4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем тонкими полукольцами.
  2. На сковороду выливаем растительное масло и обжариваем лук несколько минут. Добавляем мелко порезанный тимьян и продолжаем обжаривать.
  3. Через несколько минут добавляем на сковороду сахар, а затем – винный уксус. Готовим около 30 минут.
  4. Перекладываем конфитюр в баночку и используем лук при необходимости.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська