Добавить блюдам неповторимости легко: простой конфитюр из красного лука

Красный лук – особенный ингредиент, придающий вкусовых красок большому количеству блюд. Чтобы всегда иметь ее под рукой, можно приготовить легкий конфитюр.

Приготовить красный лук для блюд на будущее – всегда хорошая идея. Приготовленная таким образом, она прекрасно подходит как к гарнирам, так и мясным блюдам, а если вашему салату не хватает пикантности – конфитюр из красного лука всегда придет на помощь.

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Процесс приготовления этого конфитюра настолько прост, что легко можно совместить его с приготовлением других блюд. Всего несколько простых манипуляций – и ваши блюда будут смаковать еще лучше.

Рецепт конфитюра из красного лука

Время: 40 минут

Порций: 1

Легко и очень вкусно / Фото Cookery

Ингредиенты:

300 грамм красного лука;

100 грамм сахара;

3 столовые ложки красного винного уксуса;

4 веточки тимьяна;

4 столовые ложки растительного масла.

Приготовление: