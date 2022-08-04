Бульйон славиться не лише своїм неймовірним смаком, але й численними перевагами для здоров’я. Рецепт домашнього бульйону з птиці досить простий, але трудомісткий. Повільне варіння – основа хорошого бульйону з курки. Ще один важливий момент – момент додавання солі, це може мати величезний вплив на смак супу.

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Солити бульйон на початку або в кінці варіння?

При варінні бульйону ми хочемо отримати максимально ароматний і насичений суп. Якщо посолити його на початку – можемо отримати зворотний ефект. Це пов’язано з тим, що засолювання овочів або м’яса призводить до того, що смак зберігається всередині інгредієнтів, тому аромат не буде передаватися бульйону.



Ароматний суп / Фото pexels

Відповідь тут одна – в кінці!

Соління бульйону в самому кінці варіння означає, що всі використовувані продукти віддають супу свої смакові якості і поживну цінність, завдяки чому він має набагато більше смаку. Коли ми солимо кінцевий продукт, нам легше регулювати потрібну кількість солі до свого смаку.



Смачно та поживно / Фото pexels

А що з іншими спеціями?

Такі спеції як лавровий лист, перець горошком або запашний перець, слід варити в бульйоні з самого початку, щоб вони мали якомога більше часу, щоб віддати свій смак. Особливо рекомендована добавка до бульйону – любисток, навіть невелика його порція гарантує ароматний та інтенсивний смак. Однак найкраще додавати його в суп безпосередньо перед тим, як посолити.